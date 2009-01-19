На міжбанку торги доларом відкрилися зниженням котирувань

У зв`язку зі святкуванням у США Дня Мартіна Лютера Кінга торги по долару проходитимуть валютуванням ТОМ (від анг. tomorrow - "завтра", тобто котирування встановлюються, але операції проводитимуться тільки завтра).

Як повідомляє фінансова компанія “Інтербізнесконсалтинг”, на міжбанківському валютному ринку України торги на ТОМ’є доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1200/8,3800 грн./дол., ціни на російську валюту впали – 0,2380/0,2520 грн., котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,7820/11,1580 грн. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3296/1,32998 (у п`ятницю - 1,3196/1,3198).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем доларів на аукціоні з ціною відсікання 7,9000.