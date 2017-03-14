Поліція спростовує повідомлення щодо "зникнення" блокувальника після подій у Кривому Торці (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«Це - відпущений і поселений поліцією у готель м. Костянтинівка "зниклий", за версією лідера фракції "Самопоміч", блокувальник Павло Герасименко»,- зауважив він.

Як повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області, чоловік дійсно був затриманий для перевірки 13 березня. "Проте він був одним із перших, кого перевірили, провели медичний огляд та заселили у готель у м. Костянтинівка. Наразі стало відомо, що його тільки-но забрав звідти народний депутат України", - сказано у повідомленні.

"Враховуючи стан здоров’я, ми поселили його в готель, бо наступного дня він планував рухатися залізничним транспортом додому. А всі, хто намагаються дискредитувати правоохоронців, нехай залишать свої безпідставні спроби. Ми готові відповісти за кожний свій крок, адже діємо у рамках закону", - наголосив заступник голови Нацполіції України - начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Своєю чергою, народний депутат із фракції «Об’єднання «Самопоміч» Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook написав, що «встановлено зв'язок з усіма захопленими аваківцями учасниками блокади торгівлі з окупантами, у тому числі знайдено ветерана «Айдару» з позивним «Доцент».

«Тепер хлопцям потрібна кваліфікована адвокатська допомога для захисту та притягнення до відповідальності тих, хто вчора їх побив і пограбував», - додав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили, що після подій у Кривому Торці Донецької області зник активіст - 25-річний Павло Герасименко (позивний "Доцент").