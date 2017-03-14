У "Штабі блокади" заявили про зникнення активіста після подій у Кривому Торці

У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили про зникнення одного з активістів - 25-річного Павла Герасименка (позивний "Доцент") - після подій у Кривому Торці Донецької області.

Як повідомляється на сторінці Штабу у Facebook, чоловік приїхав разом з братом з Білої Церкви.

«На даний час брат звільнений з відділення поліції, проте Павло з ним, (як і з сім'єю), на зв'язок не виходив», - йдеться у повідомленні.

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У «Штабі блокади» зазначили, що зниклий активіст у 2014 у боях під Металістом втратив ногу, тому ходить на протезі.

Як з’ясували у «Штабі блокади», 13 березня о 16.00 активіста швидкою допомогою привезли з Торецького відділення поліції в Торецьку міську лікарню. «Далі він був госпіталізований, однак історія хвороби оформлена не була. Факт госпіталізації, таким чином, був прихований», - наголошується у повідомленні.

Згодом, за даними Штабу, в 18.00 активіста забрали з лікарні співробітники поліції. «Далі, за однією з версій, розказаних співробітниками поліції, він був вивезений з Торецька в Костянтинівку, і його "посадили на поїзд". За іншою версією, співробітники поліції відвезли його в Костянтинівку і за свій рахунок поселили його в готелі», - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк під час виступу в парламенті вимагав від силовиків надати інформацію щодо зниклого активіста блокади. "Ми вимагаємо від СБУ і МВС негайно надати інформацію, що відбувається з цією людиною", - сказав Березюк. Також, на його думку, уряд має звільнити міністра внутрішніх справ та керівника Антитерористичного центру, тому що "влада вчора привела до дестабілізації Українську державу".

Як повідомляв УНІАН, 13 березня поліція затримала 45 учасників торгової блокади на станції Кривий Торець – жителів 8 областей.

Через затримання правоохоронцями учасників торгової блокади в ряді міст України відбулися акції протесту. Зокрема на Майдан Незалежності у Києві вийшли кілька сотень людей з вимогою звільнення активістів. В Луцьку мітингувальники зайняли приміщення облдержадміністрації. У Вінниці біля будівлі Управління Служби безпеки України мітингувальники запалили шини.

Сьогодні, 14 березня, у поліції повідомили, що всіх затриманих учасників блокади відпустили.