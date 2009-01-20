В авто голови Вищого господарського суду знайшли обгорілий труп

Сьогодні вранці під Києвом, біля смт Проліски, у автомобілі, який зареєстрований на голову Вищого господарського суду, було знайдено обгорілий труп невідомої людини.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, автомобіль також зазнав ураження вогнем. Його було виявлено в такому стані близько 8-ї години ранку.

Проводяться експертизи щодо встановлення причин, які призвели до виникнення полум’я в автомобілі, та особи, яка знаходилася в ньому на задньому сидінні.