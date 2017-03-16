Львів’ян просять допомогти знайти зниклого собаку-героя АТО (фото)

У спільноті Facebook, присвячену пошуку Лорда, львів’ян просять долучитися до пошуку собаки.

Мешканців Львова просять, роздрукувати оголошення про пошук і розклеїти у людних місцях - транспорт, зупинки, магазини, аптеки, ринок, тощо.

21 січня в районі вулиці Замарстинівської у Львові зник чорний лабрадор на прізвисько Лорд. Його господар - пан Юрій - парамедик «Першої медичної роти ім. Пирогова Нацгвардії України».

Читайте також"Який це покемон?": користувачі мережі ламають голову в спробах вгадати звіра на фото

На фронті пес разом із парамедиками допомагав рятувати поранених з поля бою, виносити загиблих.

«Він має кілька особливих ознак, - каже Юрій. - У нього трохи закручений хвіст. І на морді з правої сторони між оком і носом - шрамчик від укусу. Така цяточка».