Львів’ян просять допомогти знайти зниклого собаку-героя АТО (фото)
У Львові досі шукають зниклого собаку, який два роки провів у зоні АТО та допомагав рятувати поранених з поля бою.
У спільноті Facebook, присвячену пошуку Лорда, львів’ян просять долучитися до пошуку собаки.
Мешканців Львова просять, роздрукувати оголошення про пошук і розклеїти у людних місцях - транспорт, зупинки, магазини, аптеки, ринок, тощо.
21 січня в районі вулиці Замарстинівської у Львові зник чорний лабрадор на прізвисько Лорд. Його господар - пан Юрій - парамедик «Першої медичної роти ім. Пирогова Нацгвардії України».
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На фронті пес разом із парамедиками допомагав рятувати поранених з поля бою, виносити загиблих.
«Він має кілька особливих ознак, - каже Юрій. - У нього трохи закручений хвіст. І на морді з правої сторони між оком і носом - шрамчик від укусу. Така цяточка».