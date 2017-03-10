Влада ОАЕ зняла звинувачення з українки та її нареченого за позашлюбний зв'язок

29-річний Калвервел і 27-річна Ногай були затримані 8 березня після того, як дівчина поскаржилася лікареві на болі в животі. Медик визначив, що вона вагітна, передає Русская служба ВВС.

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Після того, як молоді люди не змогли надати свідоцтво про шлюб, вони були арештовані в лікарні за позашлюбний секс, який вважається в ОАЕ незаконним.

Незабаром після цього батьки заарештованих звернулися до влади ОАЕ з проханням звільнити молодих людей. Эмлін Калвервел працював в Об'єднаних Арабських Еміратах останні п'ять років і почав зустрічатися з Іриною Ногай в 2014 році.