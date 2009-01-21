Нафтогаз розраховує купити по $360 лише 1/8 річного обсягу газу

«Нафтогаз» розраховує купити в I кварталі 5 млрд. куб. м газу, у II кв. – 10,5 млрд. куб. м, у III – 12 млрд. куб. м, у IV – 12,5 млрд. куб. м

Київ. 21 січня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» розраховує закупити в першому кварталі 5 млрд. кубометрів, у другому кварталі – 10,5 млрд. кубометрів, у третьому – 12 млрд. кубометрів, у четвертому – 12,5 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, ціна на перший квартал визначена на рівні 360 доларів за тисячу кубометрів, другий квартал – 270 дол. за тисячу кубометрів, третій квартал – 219 дол. і четвертий квартал – 162 дол. за тисячу кубометрів.

При цьому І.ДІДЕНКО додав, що повністю згоден з оцінкою прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що середньозважена ціна на газ для України в 2009 році складе близько 228 доларів за тисячу кубометрів. «Я з такою оцінкою згоден. Можливо, вона буде трохи меншою або трохи більшою», - сказав він.

Також І.ДІДЕНКО зазначив, що, на його думку, підписані контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» «можна вважати перемогою України і здорового глузду в Україні».

І.ДІДЕНКО також підтвердив, що контракти підписані на період до 2019 року, як на транзит газу, так і на постачання його в Україну.

При цьому він додав, що транзитний контракт, який діяв з 2003 по 2013 роки, за згодою сторін закінчив своє існування.

Як повідомлялося, у вівторок увечері в ефірі Першого національного каналу заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимир ТРИКОЛІЧ сказав, що закупівельна ціна природного газу для України в другому кварталі становитиме 270 дол. за тис. куб. м, у третьому кварталі - 219 дол. за тис. куб. м, у четвертому кварталі - 162 дол. за тис. куб. м.

За його словами, з урахуванням викуплених 11 млрд. куб. м газу за ціною 167 дол. за тис. куб. м, середньорічна вартість палива для України становитиме 228-229 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, в першому кварталі ціна на газ для України становитиме 360 дол. за тис. куб. м.

Також він зазначив, що формула розрахунку ціни на газ прив`язана до вартості мазуту і газойля.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що середньорічна ціна на природний газ для України на 2009 рік становитиме 228,8 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році складе 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.