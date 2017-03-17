СБУ взялася за екс-мера Ужгорода, який називав українську мову хрюканням і блювотинням (документ)

Проти екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка відкрили кримінальне провадження через зневагу до української мови.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат Ірина Подоляк, яка надіслала запит до СБУ.

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"Як результат мого звернення СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ратушняка за зневажливі вислови про українську мову", - йдеться у її повідомленні.

Свій пост колишній мер Ужгорода опублікував на своїй сторінці у Facebook 30 січня. У коментарі до нього він писав, що "лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто шипить галицьким акцентом, який окреслили українською мовою", називав українську мову "хрюканням і блювотинням".