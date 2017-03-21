Біля меморіалу жертвам Чорнобильської трагедії у Вінниці буде висаджено алею із 80 японських сакур

Церемонія відбулася у приміщенні Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.

Японські вишні – сакури будуть висаджені поруч з меморіалом на честь 10 річчя ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що на вулиці Київській у Вінниці.

В церемонії вручення сертифіката взяли участь: народний депутат України Олексій Порошенко, заступник голови – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Івасюк та секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський.

З нагоди святкування 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Японією, 2017-й рік Указом Президента України оголошено «Роком Японії в Україні».

«В цьому році ми сподіваємось, що відношення між японським та українським народами стануть більш тісними. Ми чули, що українці мають бажання садити в себе сакури і тому започаткували таку програму. Сподіваємось, що ці дерева будуть рости у різних куточках вашої країни. А сьогодні ми передаємо сертифікат вінничанам», – зазначив Шігекі Сумі.

Дипломат також повідомив, що рамках програми «Сакура – 2500», уряд Японії через дипломатичні представництва в Україні має намір цьогоріч висадити дві з половиною тисячі сакур у кількох українських містах. Вінниця – одне із таких міст.

«80 сакур, подарованих послом, ми посадимо над Південним Бугом, поруч з меморіалом на честь ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Впевнений, це буде дуже правильно та символічно»,- наголосив, приймаючи сертифікат, секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський. - Ці сакури стануть символом відродження наших країн та вшануванням пам’яті героїв, які врятували світ від ядерної катастрофи, а також тих героїв, які сьогодні виборюють українську незалежність. Ще 160 сакур, закуплених коштом Вінницької міської ради, висадимо на інших вулицях міста, зокрема. на оновленому проспекті Космонавтів».

Учасники зустрічі зійшлися на думці, що Україна та Японія, попри велику відстань між нашими країнами, насправді є близькими народами. «Нас об’єднує не лише підтримка та взаємодія та рівні урядів, але й спільні складні сторінки історії: в Україні це Чорнобиль, в Японії – аварія на Фукусімі,- підкреслив у вітальному слові Ігор Івасюк.- Сьогоднішня акція в рамках проведення «Року Японії в Україні» є тому яскравим підтвердженням. Вінниця – дуже гарне місто, проте з японськими сакурами воно стане ще красивішим. А найголовніше – ці дерева на довгі роки слугуватимуть символом дружніх відносин між нашими країнами».