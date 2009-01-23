Газпром розчарував Тимошенко: 0 кубів його не цікавить

ВАТ “Газпром” планує цього року продати Україні газу на 9,5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови “Газпрому” Валерій ГОЛУБЄВ сьогодні в Києві в ході позачергового засідання українсько-російського форуму “Криза в українсько-російських торговельно-економічних відносинах: шляхи подолання”.

“Сьогодні можна зробити розрахунки і побачити, що вартість газу, який купується Україною і, відповідно, продається “Газпромом” у 2009 році, - це порядка 9,5 млрд. доларів. Ця цифра така, тому що на 2009 рік “Нафтогаз” замовив тільки 40 млрд. кубометрів, тоді як звичайно ми поставляли порядка 55 млрд.”, - сказав В.ГОЛУБЄВ.

При цьому він зазначив, що в довгостроковому балансі газу передбачено в 2009 році продати Україні 55 млрд. кубометрів газу. “Це відповідь усім тим, хто сумнівається, є чи ні газ для України”, - сказав В.ГОЛУБЄВ, наголосивши, що газ для України є в достатньому обсязі.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що згідно з підписаними в Москві домовленостями, дочірньому підприємству Газпрому - "Газпромсбыт Україна" віддано в користування " до 25% українського внутрішнього ринку". “Це і нуль кубометрів може бути”, – висловила сподівання ТИМОШЕНКО.

12 січня, ще до підписання газових договорів, Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляв, що поведінка Росії в ситуації з поставкою газу в Україну і транзитом до Європи примушує задуматися, а чи має в наявності Росія в обіцяному обсязі газ.

На його думку, виходячи з того, що «логіки в поведінці Росії немає, виникає питання, а, може, просто у них газу немає, і вони про це знають, але їм дуже соромно про це сказати всьому світові, що газу, який ми обіцяли, у нас просто немає… Ось тому і така нервозність у великих політиків».

Довідка УНІАН. 19 січня у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставки газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

21 січня перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що НАК «Нафтогаз України» розраховує закупити в першому кварталі 5 млрд. кубометрів, у другому кварталі – 10,5 млрд. кубометрів, у третьому – 12 млрд. кубометрів, у четвертому – 12,5 млрд. кубометрів газу. За його словами, ціна на перший квартал визначена на рівні 360 доларів за тисячу кубометрів, другий квартал – 270 дол. за тисячу кубометрів, третій квартал – 219 дол. і четвертий квартал – 162 дол. за тисячу кубометрів.

У 2008 році Україна купувала газ за ціною 179,5 дол. за 1 тис. кубометрів, тариф на транзит російського газу становив 1,7 дол. на 100 км.