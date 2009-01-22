Тимошенко сподівається, що «доньку» Газпрому в Україні влаштує 0 куб.м

Згідно з газовим контрактам, підписаним у Москві 19 січня, продаж газу компанією “Газпромзбут Україна” українським споживачам на внутрішньому ринку може бути зведено до нуля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, вона наголосила, що згідно з підписаними документами, ця компанія може продавати газ в обсязі 25% від загального споживання промисловістю.

“Це й нуль кубометрів може бути”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що споживачам газу на внутрішньому ринку України газ продаватиме НАК “Нафтогаз України”.

“НАК “Нафтогаз” напряму продаватиме всім споживачам газ. Ви зможете в цьому переконатися. 2009-го буде так само, як було 2008-го”, – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО вчора, 21 січня, повідомив, що ТОВ “Газпромзбут Україна”, стовідсоткова дочірня компанія РАТ “Газпром” (Росія) 2009 року постачатиме газ промисловим споживачам в обсязі 25% від загального споживання промисловістю.

За його словами, контракт на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Газпромзбут Україна» також буде підписано на 10 років, як і контракт з «Газпромом».

Також 21 січня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що «Газпромзбут Україна» не виконуватиме функції посередника при постачанні російського газу в Україну. «Газпромзбут Україна» абсолютно жодного відношення до посередництва не має. Весь об`єм газу, який надходитиме до України, купуватиметься «Нафтогазом» у «Газпрому». Жодна крапля газу не купуватиметься іншим чином», – заявила прем`єр.

Своєю чергою в Секретаріаті Президента України допускають, що внаслідок підписаних газових контрактів з Росією Україна може отримати посередника при продажу газу на внутрішньому ринку.

Так, за словами уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, “створюється враження – є достатньо ознак, – що ми несподівано для себе отримаємо посередника всередині України”. Він сказав, що таким посередником може стати компанія “Газпромзбут Україна”, яка, за інформацією російської сторони, матиме право продавати 25% газу на внутрішньому ринку України.