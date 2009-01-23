Померла ще одна дитина, поранена при нападі на ясла в Бельгії

Померла ще одна, четверта дитина, поранена при нападі на ясла в Бельгії. Таким чином, кількість загиблих зросла до п`яти осіб, з яких один дорослий, повідомляють місцеві ЗМІ.

Нині в університетському госпіталі Гента перебувають ще дев`ять поранених вбивцею малюків у віці від 18 місяців до трьох років, більшість у критичному стані.