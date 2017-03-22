МЗС Росії відреагувало на заборону в'їзду Самойловій до України

У МЗС Росії прокоментували рішення СБУ заборонити в'їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій. Слова джерела в зовнішньополітичному відомстві РФ наводить РІА Новости.

"Це цинічне й жорстоке рішення", — вважає джерело російського агентства.

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Раніше керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну строком на три роки.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського "Першого каналу", від Росії на Євробачення-2017 до Києва повинна була поїхати Юлія Самойлова.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.

20 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не буде замінювати учасника Євробачення-2017, якщо Самойлову не пустять в Україну через її відвідування окупованого Криму.