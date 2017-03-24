У Міноборони спростували інформацію про існування підземних складів на арсеналі у Балаклії

У Міністерстві оборони України спростували чутки про те, що у Балаклії Харківської області на території військового арсеналу нібито є підземні склади боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив заступник міністра оборони України Ігор Павловський.

«На даному арсеналі підземних приміщень нема», - заявив Павловський, додавши, що вказане сховище - посиленого арочного типу.

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Павловський наголосив, що сьогодні адміністративна територія арсеналу була очищена від вибухонебезпечних предметів.

Зараз проводиться додаткова розвідка вцілілих сховищ.

«Сьогодні адміністративна територія очищена практично від вибухонебезпечних предметів, що дає можливість зосереджувати особовий склад для виконання подальших завдань. Безпосередньо на арсеналі очищуються дороги, проводиться додаткова розвідка для проведення остаточної інвентаризації по тим об’єктам, які вціліли. Триває робота щодо локалізації можливих місць спалаху», - зазначив Павловський.

Як повідомляв УНІАН, пожежу на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.

Вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.

За даними ДСНС, з Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані у небезпечній 10-кілометровій зоні, було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.