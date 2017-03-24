Розмінування території військового арсеналу в Балаклії триватиме до 2-х місяців – Міноборони

Для розмінування території військового арсеналу у Балаклії Харківської області потрібно до двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Балаклії сказав заступник міністра оборони України Ігор Павловський.

Він також додав, що після розмінування та ліквідації наслідків детонації арсеналу військова частина продовжуватиме свою роботу й не буде ліквідовуватися.

«Далі буде проведено розмінування, тому що маса боєприпасів, які на сьогоднішній день відпрацьовує ДСНС по місту, по населеним пунктам, по прилеглій території, основна маса боєприпасів, що вибухнули, залишилася на цій території. Протягом місяця-двох буде проводитися тільки розмінування цієї території з подальшим продовженням роботи цієї військової частини», - сказав Павловський.

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Як повідомляв УНІАН, пожежу на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.

Вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.

За даними ДСНС, з Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані у небезпечній 10-кілометровій зоні, було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.