25-річчя СБУ: Порошенко подякував співробітникам за захист державного суверенітету

Президент України Петро Порошенко від імені народу подякував ветеранам, керівникам та співробітникам СБУ за захист державного суверенітету, професіоналізм, відповідальність та наполегливу працю.

Про це йдеться у привітанні глави держави з нагоди 25-річчя від дня створення національної спецслужби, розміщеному на його офіційному сайті.

«За чверть століття доля неодноразово випробовувала вас на міцність. Справжні офіцери пройшли цей шлях достойно, не зрадивши присязі Батьківщині. До вас приєдналась молодь, натхненна ідеалами Революції Гідності. Український народ дякує усім самовідданим патріотам, які боронять свободу і незалежність України на передовій, якою для вас стала вся країна», - зазначив президент.

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Він наголосив, що Служба безпеки України — ключовий орган сектору безпеки та оборони держави.

«Визначені для вас завдання важко переоцінити, адже в умовах гібридної агресії всі сфери життя держави є вразливими і потребують захисту», - додав Порошенко.

«Дякую особовому складу Служби за професіоналізм, відповідальність та наполегливу працю, а вашим родинам — за терпеливість і підтримку.

Вдячний ветеранам Служби — тим, хто з моменту проголошення незалежності Української держави формував нову цивілізовану спецслужбу, покликану захищати державний суверенітет і територіальну цілісність країни», - зауважив президент.

Він побажав співробітникам СБУ щастя, здоров’я, благополуччя та нових звершень у шляхетній справі служіння українському народові.