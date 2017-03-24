СБУ співпрацює зі спецслужбами країн-партнерів на рівні спільних закордонних операцій – Порошенко
Президент України Петро Порошенко з нагоди 25-річчя створення Служби безпеки України відвідав тренувальну базу Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа» у Київській області.
Співпраця Служби безпеки України із спецслужбами іноземних країн-партнерів розвинулася до проведення спільних операцій за межами України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди 25-ої річниці створення Служби безпеки України, що відбулися на тренувальній базі Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа» у Київській області.
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«Пліч-о-пліч ми доклали зусиль з пришвидшеного перетворення Служби на ефективний бойовий організм. Результати робити Служби надихають громадян-патріотів і викликають лють противника, та отримують гідну оцінку з боку наших надійних іноземних партнерів», - заявив глава держави.
«Партнерство СБУ із спецслужбами країн наших партнерів вже розвинулося до рівня спільних операцій за межами території України», - додав Порошенко.