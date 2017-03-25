У Володимирському соборі закінчилась церемонія відспівування Вороненкова (фоторепортаж)

У Володимирському соборі закінчилась церемонія відспівування колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова, вбитого 23 березня у центрі української столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам стало відомо, що Вороненкова поховають на території напівзакритого Звіринецького кладовища.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних мотивів.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.