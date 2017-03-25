У Києві у Володимирському соборі прощаються з Вороненковим (відео)

У Володимирському соборі Києва проходить прощання з екс-депутатом Державної думи РФ Денисом Вороненковим. Веде трансляцію телеканал "Дождь".

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії беруть участь кілька десятків осіб, в тому числі близькі та рідні вбитого.

Також до собору прибув екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

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За словами народного депутата, члена колегії МВС України Антона Геращенка, вбивство скоєно громадянином України Павлом Паршовим, який був агентом російських спецслужб.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.