На Донеччині у житловому будинку вибухнула граната, є загиблі

У Донецькій області сьогодні вранці, 29 березня, пролунав вибух у житловому будинку. Про це повідомили у прес-службі ГУ НПУ у Донецькій області.

Внаслідок вибуху двоє людей загинули.

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На місці вибуху правоохоронці виявили запал від гранати. За попередньою інформацією, смерть двох чоловіків настала внаслідок необережного поводження з боєприпасом.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харківській області внаслідок вибуху гранати РГД-5 у квартирі загинув чоловік, ще двоє отримали поранення.

Попередньо встановлено, що 47-річний господар квартири з двома товаришами, віком 33 та 45 років, вдома разом розпивали спиртні напої. Чоловік вирішив похизуватись гранатою РГД-5 перед односельцями та висмикнув чеку. Стався вибух.