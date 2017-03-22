На Харківщині в квартирі вибухнула граната, є загиблий

У Харківській області внаслідок вибуху гранати РГД-5 у квартирі загинув чоловік, ще двоє отримали поранення.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію, що сталася у квартирі в смт Орелька, надійшла до Лозівського відділу поліції вчора, 21 березня, о 17:15.

За відомостями поліції, за адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Попередньо встановлено, що 47-річний господар квартири з двома товаришами, віком 33 та 45 років, вдома разом розпивали спиртні напої. Чоловік вирішив похизуватись гранатою РГД-5 перед односельцями та висмикнув чеку. Стався вибух.

Від отриманих травм власник помешкання помер в лікарні. 33-річний та 45-річний мешканці смт Орелька з численними травмами госпіталізовані до Лозівської центральної районної лікарні. Стан їх здоров’я стабільно тяжкий. З місця події вилучені речові докази.

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За попередніми висновками правоохоронців, трагедія сталася через необережне поводження з боєприпасом. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого цього року у м. Крижопіль Вінницької області від вибуху гранати загинув 23-річний чоловік, ще двоє молодих жінок були госпіталізовані із травмами. Молодий господар помешкання хизувався перед гостями та демонстрував боєприпас (граната РГД-5), який вибухнув у нього в руках.

В січні цього року у Харкові внаслідок вибуху гранати також під час застілля одна людина загинула, ще одна - отримала травми.