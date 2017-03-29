На Львівщині поліція затримала 80 учасників перекриття траси біля польського кордону (фото)

На Львівщині правоохоронці затримали і доставили до Жовківського відділення поліції для встановлення особи 80 людей, які сьогодні вранці приймали участь в акції перекриття руху транспорту поблизу українсько-польського кордону. Про це повідомив УНІАН спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю Нацполіції області Юрій Голуб.

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Він зазначив, що о 10.30 близько 150 невідомих осіб влаштували акцію з перекриття руху транспорту на трасі «Львів – Рава-Руська» біля села Гряда Жовківського району. Учасники акції з плакатами безперервно ходили по пішохідному переходу, унеможливлюючи проїзд автотранспорту до кордону та у зворотному напрямі.

О 12.00 працівники поліції повністю відновили рух транспорту, 80 учасників акції доставлено до відділення поліції для встановлення їх осіб. Оскільки мали місце факти непокори працівникам поліції, вирішується питання про притягнення деяких учасників акції до адміністративної відповідальності.

Як повідомили УНІАН активісти львівської громадської організації «Варта 1», які спільно з правоохоронцями долучаються до патрулювання у регіоні, сьогодні вранці біля українсько-польського кордону, у селі Гряда, близько 200 осіб з плакатами українською та польською мовою «Поляки – наші брати» перекривали рух транспорту і палили шини на автодорозі. Учасники акції відмовлялися назвати мету своєї акції, а також те, яку саме політичну силу чи громадську організацію вони представляють.

У Львівській ОДА повідомили, що «щодо провокативних дій з метою дестабілізації ситуації на національному підґрунті» біля села Гряда сьогодні відбудеться брифінг голови Львівської ОДА Олега Синютки і представників силових відомств області.