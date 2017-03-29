Порошенко і Дуда: Жодні провокації не повинні впливати на дружні відносини України й Польщі

Президенти України й Польщі Петро Порошенко й Анджей Дуда заявляють, що жодні провокації не повинні впливати на дружні відносини між двома країнами.

Про це йшлося в ході їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

"Лідери двох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польсько-українські відносини. Співрозмовники домовились продовжити контакти на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗМІ показали, з якої зброї було обстріляне польське консульство у Луцьку (фото)

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.