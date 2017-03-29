В окупованому Криму силовики затримали кримськотатарського активіста (відео)

21:13, 29 березня 2017
Суспільство
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Активісту закидають "застосування насильства або погрози стосовно представника влади".

У відповідь на прохання представитися у іншого активіста вибили з рук камеру / Фото facebook.com/emil.kurbedinov

У Криму затримали кримськотатарського активіста Беляла Аділова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

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«Зухвале викрадення кримського татарина Аділова Беляла людьми в масках біля Верховного суду Криму! Ніхто з нападників не представився, вели себе зухвало. Є очевидці й начебто хтось встиг зняти на відео. Інформація перевіряється. Аділов, громадський активіст, прийшов як слухач на судові засідання. Він був присутній разом із іншими громадськими активістами при обшуках, які проходили раніше в передмісті Сімферополя!», - написав він.

Курбедінов також повідомив, що після затримання Аділова відправили до слідчого комітету і «йому закидають ст. 318 КК РФ - застосування насильства або погрози стосовно представника влади».

Пізніше Курбедінов повідомив, що «силовики намагаються чинити тиск і на тих, хто повідомив про викрадення Аділова».

«Зняти відбитки пальців, провести огляд телефонних контактів тощо. Мабуть, щоб більше ніхто не надумав повідомляти про злочин!».

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Теги: #Крим