У Балаклії через вибухи на арсеналі без житла залишились більше 90 родин

У Балаклії Харківської області внаслідок вибухів на військовому арсеналі не підлягають відновленню будинки, в яких проживали більше 90 родин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 31 березня, під час позачергової сесії Харківської облради сказав перший заступник голови Харківської ОДА Марк Беккер.

За його відомостями, за весь час детонації боєприпасів були пошкоджені 373 об'єкти, із яких житлові будівлі – 339 об'єктів, об'єкти соціальної сфери – 12 будівель, об'єкти промисловості та житлово-комунальної сфери – 22 будівлі.

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«Потрібно відзначити, що два будинки приватних взагалі не піддаються ніякому ремонту, вони були зруйновані повністю, три – частково. На жаль, на сьогоднішній день на Балаклійщині 13 будників, у яких проживає 91 родина, це 176 людей, також не підлягають ремонту і мають бути відселені в найближчий час», - підкреслив Беккер.

Під час брифінгу після позачергової сесії обласної ради голова облради Сергій Чернов наголосив, що люди, котрі повністю втратили житло, розселені в тимчасові помешкання.

«Хотів би сказати, що, напевно, ми звернемося до наших народних депутатів від Харківщини, щоб одне з дуже важливих питань – забезпечення житлом тих родин, які повністю його сьогодні втратили, це близько 93 родин і близько 180 людей. Тут потрібне серйозне, кардинальне рішення. Хотілося, щоб наші народні депутати включилися у вирішення цієї проблеми, вийшли з такою ініціативою перед керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів», - сказав Чернов.

У свою чергу голова Харківської ОДА Юлія Світлична зазначила, що відновлювальні роботи в Балаклії тривають. На цей час до газопостачання підключені більше 14 тисяч абонентів (залишаються непідключеними 700 абонентів), електропостачання в Балаклії відновлене у всіх абонентів, окрім зруйнованих або дуже пошкоджених будинків, із 21 котельні в Балаклії відновили роботу 20, одна котельня вимагає серйозному ремонту.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще близько 5 мешканців отримали поранення.