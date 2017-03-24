Ситуація в Балаклії: кількість постраждалих збільшилася до 5 людей

Кількість постраждалих від вибухів на складах зі зброєю в Балаклії Харківської обл. збільшилася до 5, зокрема, стало відомо про постраждалу жінку.

Про це повідомила заступник начальника управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації Галина Сіроштан, передає "112 Україна".

"Вона перебуває в обласній клінічній лікарні. Вчора вона була прооперована. На сьогоднішній день стан її покращився. Вона абсолютно адекватна, отримує безкоштовне лікування в повному обсязі, проведено додаткове обстеження, загрози життю немає", - розповіла вона.

За її словами, станом на 16:00 постраждали 5 осіб, з них 3 - в стаціонарі.

Крім того, в п'ятницю була доставлена в лікарню швидкої допомоги 78-річна жінка, у якої виявлено черепно-мозкову травму, забій головного мозку, а також переломи правого стегна та перелом правої кінцівки.

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"Крім цього є жінка 88 років, у якої рана щоки, вона госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги в обласну клінічну лікарню. Дві людини, 41 і 45 років, звернулися вже внаслідок травми верхніх кінцівок, які отримали при збиранні розбитого скла на території", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території військового арсеналу Міноборони в Балаклії повністю погасили, відбувається ліквідація її наслідків.

За даними ДСНС, з Балаклеї і 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані в небезпечній 10-кілометровій зоні, були евакуйовані близько 20 тисяч осіб.