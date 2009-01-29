Тимошенко накине 2% на реалізацію нафтопродуктів і газу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює введення 2-процентної надбавки на реалізацію нафтопродуктів і природного газу, яка прямуватиме до стабілізаційного фонду для подальшого здешевлення вартості кредитів на впровадження енергозбережних технологій і використання альтернативних видів палива.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу Ю.ТИМОШЕНКО озвучила сьогодні на позачерговому засіданні уряду, на якому розглядаються інвестиційні проекти з енергозбереження і переходу на альтернативні види палива.

“Є така пропозиція, щоб ми ввели два відсотки надбавки на реалізацію традиційних джерел – мається на увазі нафта і газ – для того, щоб ці два відсотки сформували дохідну частину бюджету і використовувалися на зменшення відсотків по кредитах для всіх підприємств, які займатимуться таким видом діяльності, як виробництво альтернативних видів палива”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона доручила Міністерству палива та енергетики спільно з академічними науковими інститутами розробити точну нормативну базу, яка регламентувала б види діяльності, пов`язані з підготовкою сировини і виробництвом на його основі альтернативних видів палива.

“Ми повинні точно виписати, кому надаватимуться пільгові кредити за рахунок такої надбавки. Крім того, я хочу попросити, щоб Міністерство фінансів, Міністерство економіки і Мінпаливенерго підготували нам зміни в чинні закони або відповідний проект постанови уряду”, – додала прем`єр-міністр.