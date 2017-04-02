На кордоні з РФ у чоловіка виявили російські документи, видані в анексованому Криму

У Харківській області у 47-річного українця на кордоні з РФ співробітники Держприкордонслужби виявили різні документи, видані окупаційною владою Криму і монети, які можливо представляють історичну або культурну цінність. Інцидент зафіксований на пунктом пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка", повідомляє прес-служба ДПСУ.

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"Правопорушник слідував пасажиром автобуса сполученням Дніпро - Краснодар. В ході перевірки документів даного громадянина прикордонники з'ясували, що щодо нього діє доручення уповноважених державних органів України. Під час поглибленого огляду спільною групою прикордонників і представників фіскальної служби у чоловіка було виявлено 3 пакети з монетами, з яких 62 можливо, містять історичну або культурну цінність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у нього знайшли безліч різноманітних документів, які він сховав у шкарпетках. Серед них паспорт громадянина РФ, військовий квиток РФ, пенсійне посвідчення Міністерства оборони РФ, посвідчення приватного охоронця РФ та інші, видані окупаційною владою на території Криму.

В даний час монети у громадянина вилучено і будуть спрямовані на експертну оцінку. Самого ж чоловіка разом із знайденими документами передали представникам Національної поліції.