Підконтрольний Росії суд у Криму розгляне справу журналіста Семени

Захист клопотав про забезпечення доступності й гласності судового процесу, суд 20 березня переніс слухання на два тижні. Перед початком слухань Семена заявив журналістам, що не визнає провини, передає Радiо Свобода.

Також він зазначив, що у нього «не було ні найменшого наміру закликати до порушення територіальної цілісності Росії», в чому його звинувачують. За словами Семени, його матеріали містили «заклик не до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, оскільки її порушила сама Рада Федерації Росії, приєднавши до себе територію Криму». «А це заклик до відновлення цілісності і Російської Федерації, і України як сусідніх держав», – сказав журналіст Семена.

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Справа стосовно Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам Семена наполягає, що реалізовував своє право на «свободу вираження поглядів».

Захист Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді вони не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема і на Семену.