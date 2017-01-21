МЗС України закликало світову спільноту вплинути на РФ з вимогою звільнити журналіста Семену

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

«Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжнародних партнерів вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування Миколи Семени та інших українських громадян», - написала вона.

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2/2 Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжн партнерів вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування М.Семени та інших укр гр — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 січня 2017 р.

Також Беца заявила, що Семену переслідують з політичних мотивів.

«Журналіст Микола Семена переслідується за політичними мотивами. За відстоювання свободи слова. За захист Батьківщини», - зазначила речниця МЗС.

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1/2 Журналіст М.Семена переслідується за політ мотивами. За відстоювання свободи слова. За захист Батьківщини! https://t.co/oidR3W0u8p — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 січня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, в анексованому Криму Семені 20 січня вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм.

За версією слідства, кримський журналіст «підготував статтю під назвою «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму», в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Росії».

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти автора Радіо Свобода Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, проте позитивної відповіді поки що не надходило.