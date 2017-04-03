У Харкові достроково завершено опалювальний сезон у зв’язку з потеплінням

У Харкові з сьогоднішнього дня, 3 квітня, достроково завершується опалювальний сезон у зв’язку з потеплінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, розпорядження про завершення опалювального сезону сьогодні, 3 квітня, підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Згідно розпорядження, сьогодні опалення почали вимикати в житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами, а також у лікарнях, навчальних закладах та інших установах побутового і соціально-культурного призначення.

Достроково опалювальний сезон завершено через те, що показники середньодобової температури є вищими, ніж 8 градусів тепла.

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Довідка УНІАН. До системи теплопостачання комунального підприємства «Харківські теплові мережі» підключено понад 6 тисяч житлових будинків (понад 5 тисяч - комунальної форми власності, понад 600 - ОСББ і ЖБК, більше 300 - відомчих), а також майже 2,5 тисячі будівель різних відомств, установ і підприємств, близько 180 лікувальних установ, понад 200 установ освіти.

У структурі теплоспоживання населення становить 86%, бюджетні організації - 10%, госпрозрахункові споживачі - 4%.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році опалювальний сезон у Харкові було завершено 5 квітня.

Як відомо, щорічно опалювальний сезон в Україні завершується 15 квітня.