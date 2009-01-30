Неконсолідована позиція щодо Гонгадзе зашкодила іміджу України

На засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи українській делегації так і не вдалося проявити консолідовану позицію щодо розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе, що дуже зашкодило іміджу держави у світі.

Таку думку висловив в інтерв’ю Рівненській облдержтелерадіокомпанії народний депутат України від Блоку Литвина член української делегації в ПАРЄ Микола ШЕРШУН.

На думку народного депутата, негативна оцінка розслідування обставин вбивства журналіста, яка міститься у резолюції ПАРЄ, пояснюється тим, що українській делегації у Страсбурзі так і не вдалося проявити консолідовану позицію у цьому питанні, а розгляд цього питання був заполітизованим. Усе це, вважає М.ШЕРШУН, ніяк не сприяє зміцненню авторитету держави на міжнародній арені.

М.ШЕРШУН, зокрема, зазначив: «Я не за те, щоб не розслідувати справу Гонгадзе, я за те, щоб розслідували послідовно і довести цю справу до логічного завершення. Винні повинні бути покарані. Я проти цинічного ставлення політиків у цій справі. Якщо ми і надалі будемо галасувати а не просувати справу, то на нас відповідно дивитимуться країни представлені у ПАРЄ".

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ПАРЄ схвалила резолюцію, підготовлену Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад”. Згідно з документом, ПАРЄ вирішила стежити за розслідуванням справи Гонгадзе та інших резонансних злочинів в Україні в рамках процедури моніторингу.

Під час обговорення проекту резолюції про включення справи Гонгадзе до процесу моніторингу України депутат Верховної Ради від фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив про намір ініціювати створення нової слідчої комісії в парламенті з розслідування цієї справи, а також навів висновки комісії, яку він очолював з 2002 по 2006 роки в парламенті, відповідно до яких замовником злочину був Леонід КУЧМА, а підбурювачем в організації викрадення журналіста – колишній голова Адміністрації Президента Україна Володимир ЛИТВИН.