Сьогодні позачергове засідання Кабміну
08:15, 31 січня 2009Суспільство
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Ключове слово "Артек"
31 січня о 14.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату уряду.
Засідання відбудеться на 7-у поверсі Будинку уряду – вул. Грушевського, 12/2.
Акредитація триватиме до 12.00 за тел.: 256-77-69, 256-75-82, 8-050-441-24-05, 8-067-230-17-05.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора заявила, що на цьому засіданні уряд планує виділити із резервного фонду Кабміну 30 млн. грн. на проведення капітального ремонту міжнародного дитячого центру «Артек».
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