Унікальна знахідка: на Львівщині археологи знайшли 80 старовинних монет 14 століття
17:18, 05 квітня 2017Суспільство
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Археологи сподіваються, що ця знахідка не буде останньою.
У Буську біля церкви Св. Параскеви археологи знайшли 80 старовинних монет XІV століття / press-centr.com
Сьогодні, 5 квітня, керівник Інтернет-центру Буської бібліотеки Богдан Литвин повідомив, що на території храму Св. Параскеви у Буську знайшли 80 старовинних монет XIV століття, два срібні персні та наіконне обрамлення.
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Про це повідомляє ZIK.
Знахідку виявив науковий співробітник інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка Петро Довгань спільно з членами товариства «Бужани».
Археологічні дослідження тривають. Археологи сподіваються, що ця знахідка не буде останньою.
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