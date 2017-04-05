Унікальна знахідка: на Львівщині археологи знайшли 80 старовинних монет 14 століття

Сьогодні, 5 квітня, керівник Інтернет-центру Буської бібліотеки Богдан Литвин повідомив, що на території храму Св. Параскеви у Буську знайшли 80 старовинних монет XIV століття, два срібні персні та наіконне обрамлення.

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Про це повідомляє ZIK.

Знахідку виявив науковий співробітник інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка Петро Довгань спільно з членами товариства «Бужани».

Археологічні дослідження тривають. Археологи сподіваються, що ця знахідка не буде останньою.