На Вінничині під час ремонту газогону знайшли стародавнє поселення (відео)
21:12, 04 квітня 2017Наука та IT
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Ремонтували газогін "Уренгой - Помари - Ужгород".
Стародавнє поселення знайшли під час ремонту / Скріншот
На Вінниччині екскаватором ледь не знищили пласт древньої культури. Під час капітального ремонту газогону "Уренгой - Помари - Ужгород" робітники натрапили на унікальне поселення часів черняхівської культури. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Помешкання, господарські споруди й поховання, яким близько двох тисяч років, зараз вивчають археологи з усієї України.
На Вінниччині ледь не знищили пласт древньої культури
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