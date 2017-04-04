На Вінничині під час ремонту газогону знайшли стародавнє поселення (відео)

21:12, 04 квітня 2017
Наука та IT
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Ремонтували газогін "Уренгой - Помари - Ужгород".

Стародавнє поселення знайшли під час ремонту / Скріншот

На Вінниччині екскаватором ледь не знищили пласт древньої культури. Під час капітального ремонту газогону "Уренгой - Помари - Ужгород" робітники натрапили на унікальне поселення часів черняхівської культури. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Помешкання, господарські споруди й поховання, яким близько двох тисяч років, зараз вивчають археологи з усієї України.

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Теги: #археологи#Вінниця