Литва готова взяти на безкоштовне навчання 40 бакалаврів з України

Литва цього року готова взяти на безкоштовне навчання на програми магістратури 40 українських студентів, які мають диплом бакалавра.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив віце-посол Литви в Україні Гвідас Керушаускас.

«Україна і Литва співпрацюють у багатьох сферах, і освіта – одна з цих сфер. У нас хороші відносини між нашими міністерствами освіти і науки, підписані угоди, здійснюються спільні наукові проекти. Також дуже хороші стосунки з університетами. Мені дуже приємно сказати, що наш уряд подовжив програму для безкоштовного навчання у Литві. Це вже 4 рік. Ми даємо 40 стипендій для українських студентів, які покривають навчання та проживання. Університети і від себе дають стипендії», - повідомив він.

У той же час представник Фонду підтримки освітнього обміну Жанна Орлова (Литва) зазначила, що на безкоштовне навчання за державною програмою можуть потрапити тільки ті, хто закінчив бакалаврат.

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За її словами, той, хто стане учасником програми, не платить за навчання і отримуватиме близько 380 євро стипендії на місяць. Окрім цього, литовські ВНЗ можуть виплачувати ще й власні стипендії. Орлова також зазначила, що заявки на участь у програмі потрібно подавати до 10 травня.

У свою чергу віце-посол Литви в Україні повідомив, що завтра, 7 квітня, у Києві відбудеться виставка литовських університетів і коледжів "Study in Lithuania".

«Я хочу всіх запросити на виставку, яка буде завтра у готелі «Хрещатик», де будуть присутні представники 18 університетів і де буде детально розказано про умови навчання, суть програми. Щоб особи, які не потраплять на 40 стипендій, змогли б теж навчатись у Литві. У нас є і інші програми. В Україні дуже розумна молодь, студенти та школярі. Я сподіваюсь, що після цієї виставки у нас буде більше студентів», - резюмував він.

Зазначимо, Литва також приймає поранених бійців АТО на лікування.