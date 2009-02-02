Підполковника податкової міліції вхопили за руку на хабарі

Співробітники Управління СБУ в Херсонській області затримали під час одержання хабара підполковника одного з підрозділів податкової міліції Державної податкової адміністрації в області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в області Володимир СЛЮСАРЕНКО, встановлено, що підполковник податкової міліції вимагав від директора приватного підприємства Херсона 800 дол. за звільнення від кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво.

Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище).