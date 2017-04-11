Аваков: Причина затримок у роботі сайту з видачі закордонних паспортів - перевірка СБУ

Міністерство внутрішніх справ планує збільшити кількість центрів оформлення біометричних паспортів у зв'язку з отриманням Україною безвізового режим з Євросоюзом. Про це заявив міністр внутрішніх справ, Арсен Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народний фронт”.

Він зазначив, що питання надання Україні безвізового режиму з ЄС і у зв'язку з цим - необхідність забезпечення усіх бажаючих громадян України біометричними паспортами - стали основними для обговорення на засіданні фракції.

За його словами, на сьогодні близько 4 млн українців вже отримали біометричні паспорти, а до кінця поточного року МВС планує видати ще близько 1,5 млн таких документів.

Читайте такожПорошенко: Ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали доступнішими

“Кілька тисяч паспортів отримують українці в день, але цього все одно недостатньо. Тому сьогодні також обговорювали можливість, як зробити так, щоб в кожному райцентрі збільшити кількість місць, де громадяни зможуть отримати біометричні паспорти для того, щоб відчути усі переваги безвізового режиму. Найвірогідніше, що фракція буде розробляти пропозиції, як збільшити фінансування та організаційні зусилля в уряді та парламенті для того, щоб це відбулося”, - заявив міністр.

Водночас Аваков зауважив, що, починаючи з минулої п'ятниці, 7 квітня, й до сьогодні, існують затримки у роботі ДП “Документ” через те, що Служба безпеки України перевіряє ключового провайдера, який забезпечував для цього державного підприємства функцію закритого, захищеного зв'язку.

“Ми в МВС не можемо впливати на цей процес. Ми сподіваємося, що наші колеги в СБУ достатньо швидко вирішать це питання з провайдером. Я думаю, що це питання одного-двох днів”, - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Згідно з прогнозами, після всіх інших процедур рішення ЄС про надання Україні безвізового режиму набуде чинності в червні поточного року.