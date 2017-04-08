Порошенко подякував делегації Європарламенту за схвалення безвізу

Президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією Європейського Парламенту на чолі з головою Комітету із закордонних справ Дейвідом МакАллістером, повідомляє прес-служба глави держави.

Глава держави висловив глибоку вдячність Європейському Парламенту за схвалення 6 квітня рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

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«Це рішення стало чітким підтвердженням потужної підтримки з боку Європарламенту європейського майбутнього нашої держави», - наголосив президент України.

Також було обговорено перспективи завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, шляхи розкриття потенціалу поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, включаючи схвалення Європарламентом додаткових автономних торговельних преференцій Україні, а також питання енергетичної безпеки європейського континенту.

Сторони також відзначили нагальну потребу вжити конкретних заходів для підвищення ефективності протидії російській дезінформаційній кампанії в Європі.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта).

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Після публікації законодавчого акту в Офіційному журналі ЄС, який набуде чинності через 20 днів після оприлюднення, українці - власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.

Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.