Як ви оцінюєте перший рік роботи Гройсмана на посаді очільника Кабміну? – опитування УНІАН

11 квітня 2017 року відбулася прес-конференція прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за підсумками року діяльності Кабміну під його керівництвом. Детальніше про те, чим хвалився і що обіцяв Гройсман під час спілкування з журналістами, читайте у свіжому матеріалі УНІАН.

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Зазначимо, Гросман очолив уряд України 14 квітня 2016 року, після того як його попередник Арсеній Яценюк подав у відставку, тобто майже рік тому. Тож УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони оцінюють перший рік роботи Гройсмана на посаді очільника Кабміну?