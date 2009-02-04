Угорщина блокує постачання електроенергії з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра палива та енергетики України Олег БУГАЄВ, коментуючи інформацію, що з`явилася раніше в ЗМІ, про відсутність постачань української електроенергії до Угорщини з початку року.

"Оператор енергосистеми Угорщини, компанія MAVIR, не погоджує запропонований українською стороною розподіл трансграничної потужності між постачальниками електроенергії і в односторонньому порядку блокує перетікання електроенергії з української енергосистеми", - сказав він журналістам у Києві в середу.

Перший заступник голови Мінпаливенерго пояснив, що через дії компанії MAVIR з початку 2009 року постачання української електроенергії до Угорщини здійснюються виключно транзитом через Словаччину і Румунію, куди українська електроенергія експортується безперешкодно.

Постачання електроенергії безпосередньо з України до Угорщини не здійснювалося навіть тоді, коли Росія припиняла експорт природного газу через Україну до Європи, зокрема в Угорщину, зазначив чиновник.

Заступник директора держпідприємства "Укрінтеренерго", оператора експорту-імпорту електроенергії, Ірина ТИХОНЧУК повідомила журналістам, що блокування компанією MAVIR постачань не позначилося на обсягах експорту української електроенергії в країни Європи.

За її словами, постачання електроенергії з енергоострова Бурштинської ТЕС до Угорщини, Словаччини і Румунії в січні 2009 року, за попередніми даними, склали близько 320 млн. кВт/год., що відповідає обсягу експорту в січні 2007 року.

"Постачання електроенергії з острова минулого місяця скоротилися всього на 10-11%, порівняно з січнем 2008 року. Проте це скорочення викликане зниженням промвиробництва в Європі і відповідним спадом попиту на електроенергію", - пояснила І.ТИХОНЧУК.

Дії MAVIRа щодо блокування перетікання, на її думку, завдають шкоди споживачам електроенергії в самій Угорщині, оскільки українська електроенергія, поступаючи безпосередньо з України, могла б конкурувати з електроенергією місцевих виробників, що сприяло б встановленню справедливих цін.

Джерело в Мінпаливенерго України повідомило агентство, що MAVIR своїми діями намагається змусити "Укрінтеренерго" постачати електроенергію до Угорщини через компанію System Consulting Zrt угорського політика і підприємця Ласло КАПОЙЇ на невигідних для української сторони умовах.

MAVIR розпочала частково блокувати імпорт електроенергії з України в 2008 році, коли "Укрінтеренерго" почало знижувати потужність постачань System Consulting, одночасно намагаючись поетапно збільшувати потужність постачань на адресу компанії Ukrenergy Trade Zrt (Угорщина), 52% акцій якої з липня минулого року належить українському держпідприємству.

Дії MAVIR з блокування перетікання привели до того, що обсяги постачань електроенергії з України до Угорщини за підсумками 2008 року скоротилися на 40%, порівняно з 2007 роком, - до 2,193 млрд. кВт/год., тоді як до сусідньої Словаччини зросли більш ніж у 5 разів - до 1,838 млрд. кВт/год. При цьому частина української електроенергії, поставленої безпосередньо до Словаччини, була розміщена в Угорщині.

Обсяги експорту Україною електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у країни Європи (Словаччину, Угорщину і Румунію), за даними Мінпаливенерго, минулого року зросли на 3,1%, порівняно з позаминулим роком, - до 4,102 млрд. кВт/год.

Максимальна узгоджена системними операторами потужність постачань електроенергії безпосередньо з України до Угорщини становить 455 МВт. "Укрінтеренерго" планувало з 1 січня 2009 року продавати електроенергію трьом угорським компаніям: Ukrenergy Trade Zrt (250 МВт потужності), Energy Capital Zrt (105МВт потужностей), а також Emfesz Kft (100 МВт потужності).

Ukrenergy Trade і Energy Capital, які мають можливість завести українську електроенергію до Угорщини транзитом через Словаччину і Румунію, з початку року купують українську електроенергію, Emfesz - ні.

"Укрінтеренерго" з 1 січня 2009 року не постачає електроенергію на адресу компанії System Consulting.