Як працюють спецслужби РФ: на українському кордоні затримано шпигуна в сорочці агента "007"

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Молодий чоловік, 1991 року народження, прямував до України через пункт пропуску «Плетенівка» на Харківщині. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби направили його на додаткову перевірку для встановлення мети перебування на території нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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Вже під час спільного з представниками фіскальної служби та співробітниками СБУ огляду замість ґудзика на сорочці чоловіка прикордонники помітили приховану камеру для відеозйомки.

"Від неї йшов провід до пристрою накопичення інформації,який знаходився в кишені, а в іншій кишені також знайшли пристрій для аудіозапису", - розповів Слободян.

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В ході допиту іноземець заявив, що ці пристрої він отримав від співробітників російської міграційної служби, коли був затриманий за перевищення терміну реєстрації на території РФ.

"Що людина з даними пристроями робила на українському пункті пропуску поки встановлюють правоохоронні органи. На даний момент правопорушника передали представникам СБУ", - додав спікер ДПСУ.