У Рівному співробітники СБУ затримали російського шпигуна (фото)

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Рівному агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії, мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ Збройних сил України.

Встановлено, що куратором шпигуна був співробітник ФСБ РФ Олександр Ілюхін.

За передачу документів з грифом «таємно» та «цілком таємно», що стосуються бойової підготовки, озброєння, мобілізаційного розгортання та військового співробітництва Збройних сил України з іноземними партнерами, агент ГРУ повинен був запропонувати українському офіцеру та його родині російське громадянство, а також гроші. Сума залежала від актуальності та важливості військових секретів.

Український військовослужбовець, отримавши пропозицію про співпрацю з російськими спецслужбами, звернувся до СБУ.

7 жовтня російський шпигун в’їхав до України для отримання таємних документів, над якими вже «попрацювали» оперативники української спецслужби. Наступного дня він був затриманий співробітниками СБУ «на гарячому» під час одержання «флешки» з дезінформацією, яку вважав таємними документами військового характеру.

Тривають слідчі дії.