Ющенко написав Тимошенко листа щодо справи Гонгадзе

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО щодо виділення коштів Генеральній прокуратурі для продовження досудового розслідування у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у листі йдеться, що Генеральна прокуратура України продовжує досудове розслідування у кримінальній справі стосовно умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб журналіста Г.Гонгадзе і громадського діяча О.Подольського та щодо підбурювачів і організаторів цих злочинів.

Як відомо, зазначає Президент, згідно з резолюціями Парламентської Асамблеї Ради Європи №1262 (2001), №1346 (2003), №1466 (2005), №1645 (2009), постановами Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року №2154-ІІІ та від 10 січня 2002 року №2970-ІІІ для об`єктивності до проведення експертиз оригіналів записів розмов, зроблених Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ упродовж 2000 року в кабінеті тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ, залучені іноземні експерти.

За повідомленням Генеральної прокуратури України, у грудні 2008 року слідчими прокуратури за участю групи спеціалістів із звукозапису та аудіоаналізу в установленому порядку було вилучено первинні носії аудіозаписів та записуючий пристрій, які мають ключове значення у розслідуванні кримінальної справи. У зв`язку з цим з другої половини лютого 2009 року у цій справі запланована низка слідчих дій, які необхідно провести за межами нашої держави.

Відповідно до пункту 4 постанови Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року №2154-ІІІ фінансування витрат у цій кримінальній справі, пов`язаних з проведенням за кордоном незалежних експертиз та необхідних слідчих дій, доручалось Кабінету міністрів України.

У зв`язку з викладеним та за зверненням Генеральної прокуратури, а також беручи до уваги рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи №1645 (2009), В.ЮЩЕНКО просить прем’єра вирішити питання про виділення Генеральній прокуратурі коштів на зазначені цілі в установленому порядку, в тому числі і на забезпечення фінансування відряджень за кордон відповідних службовців Генеральної прокуратури України.