МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту в найближчі три місяці

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українцям переглянути плани з відвідування Єгипту в найближчі три місяці. Про це йдеться на сторінці Департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

10 квітня в Єгипті був запроваджений на три місяці надзвичайний стан.

Дипломати закликають українців по можливості утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у тому числі з туристичною метою.

Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у тому числі "ІДІЛ", теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, зокрема з урахуванням їхньої релігійної приналежності.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно слідувати таким порадам:

- категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

- виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

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У разі перебування в курортних місцях Єгипту слід виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.

З метою отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі розташування необхідно постійно моніторити місцеві ЗМІ, а також інформаційні ресурси МЗС України та Посольства України в Єгипті.

Підвищену уважність рекомендовано виявляти під час святкування в Єгипті релігійних (у тому числі християнських) свят, та по можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.

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У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в Єгипті сталися вибухи: в місті Танті терористи напали на християнську церкву і центр підготовки поліцейських, в Олександрії також був атакований храм, пізніше спрацювала ще одна бомба. Відповідальність за це узяло на себе угруповання «Ісламська держава».