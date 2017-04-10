Вибух біля церкви в Єгипті: опубліковано відео підриву смертника
Смертник підійшов до входу в храму, а потім привів бомбу в дію.
У Мережі опублікували відео підриву смертника біля коптської церкви в єгипетському місті Александрія. Відеозапис з камер спостереження опублікував телеканал Al Arabiya English.
На ньому можна побачити, як чоловік підходить до входу до храму, а потім приводить бомбу в дію. На відео видно, що у момент вибуху біля смертника перебували щонайменше дві людини.
VIDEO: Footage shows moment suicide bomber attacked #Alexandria church https://t.co/AWz9vQ0WEE#Egyptpic.twitter.com/3wypZRd1AZ— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 9, 2017
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня пролунали вибухи в коптських церквах у єгипетських містах Танта і Александрія, внаслідок чого загинули більш як 40 людей.
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За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, щонайменше 78 людей травмовані унаслідок вибуху в Танті й ще 35 - в результаті вибуху в Александрії.
За попередніми даними, вибухи влаштували смертники. Влада Єгипту назвала подію терактом.