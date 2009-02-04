Київенерго повернула електрику всім бюджетникам

АК «Київенерго» поновила постачання електроенергії усім закладам бюджетної сфери столиці, які були відключені за борги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК «Київенерго», станом на 4 лютого світло з’явилося у всіх закладах Києва, що фінансуються з міського та районних бюджетів і які були відключені від електроенергії починаючи з 22 січня, а саме - 158 об’єктів.

Серед боржників значилися медичні та учбові заклади, адміністративні установи, бібліотеки, музеї, комунальні підприємства тощо.

«Київенерго» відновила електропостачання завдяки двом умовам: по-перше, більшість установ розрахувались за борги, а по-друге - компанія отримала гарантійні листи та обговорила і затвердила із боржниками графік погашення боргу. Якщо строки оплати боргу не будуть дотримані, компанія буде вимушена знову відключити від електропостачання ті заклади, які не виконають своїх обіцянок» - прокоментував ситуацію комерційний директор АК «Київенерго» Сергій ЧЕХ.

У “Київенерго” повідомляють, що через недотримання угоди залишається загроза відключення від електропостачання найбільшого боржника - ВАТ АК «Київводоканал», який винен за електроенергію 438 млн. грн. Згідно з домовленостями між керівництвом АК «Київенерго» та ВАТ АК «Київводоканал» від 26 січня, комунальне підприємство повинно було сплатити частину заборгованості за споживання електроенергії до 27 січня. «Київводоканал» досі не дотримався обіцянки у терміновому порядку сплатити 20 млн. грн., що менше, ніж вартість місячного споживання електроенергії компанією, інформують у “Київенерго”.

«Від «Київводоканалу» ми вимагаємо чіткого дотримання платіжної дисципліни і діємо виключно в рамках правового поля. Компанія тривалий час йшла назустріч комунальному підприємству, але «Київенерго» не в змозі кредитувати найбільшого боржника з електроенергії за свій рахунок. Так, «Київводоканал» протягом січня використав електроенергії на 27 млн. грн., при цьому сплатив лише 17 млн. грн. і тільки після попередження про відключення. Основна сума боргу залишається незмінною і гарантійних обов’язків по ній ми так і не отримали», - додав С.ЧЕХ.