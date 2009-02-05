Болгарія вимагатиме компенсації від Газпрому

Президент Болгарії Георгій ПИРВАНОВ підтвердив, що має намір під час візиту до Росії поставити питання про компенсацію з боку "Газпрому" газу, що його було недопоставлено в країну в січні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергій МИРОНОВ після зустрічі з Г.ПИРВАНОВИМ.

Зокрема, голова Ради Федерації повідомив, що під час зустрічі Г.ПИРВАНОВ наголосив, що "перше, що лежить на поверхні, - це компенсації".

С.МИРОНОВ відзначив, що цього року закінчується термін договору "Газпрому" з болгарським енергохолдингом, і Президент Болгарії висловив упевненість, що укладення нового договору може вирішити важливі питання енергетичної співпраці, зокрема й питання компенсацій.

Г.ПИРВАНОВ також вважає за необхідне вжити комплекс заходів для недопущення повторення січневої газової кризи.

За словами С.МИРОНОВА, Г.ПИРВАНОВ також заявив про важливість і перспективність двосторонніх і багатосторонніх енергетичних проектів - газопроводу "Південний потік", нафтопроводу Бургас-Александруполіс, будівництво АЕС "Белене".

Офіційний візит Г.ПИРВАНОВА до Москви триватиме до 6 лютого.