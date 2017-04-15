Донецьке дербі у Києві: поліція посилить заходи безпеки під час футбольного матчу
Охорону громадського порядку під час спортивного заходу забезпечуватимуть близько 170 правоохоронців.
Поліція Києва посилить заходи безпеки під час футбольного матчу чемпіонату України між командами прем'єр-ліги «Олімпік» (Донецьк) – «Шахтар» (Донецьк), що відбудеться сьогодні на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
Згідно з повідомленням, охорону громадського порядку під час спортивного заходу забезпечуватимуть близько 170 працівників структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Києві та військовослужбовців Національної гвардії України.
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Посилені наряди поліції нестимуть службу на прилеглих до стадіону територіях, зупинках громадського транспорту та у метрополітені. Співробітники патрульної поліції регулюватимуть дорожній рух на вулицях, наближених до спортивної арени.
Київські правоохоронці закликають уболівальників дотримуватися встановлених правил поведінки та сприяти працівникам поліції у виконанні їх функцій щодо охорони правопорядку.
Як повідомляв УНІАН, донецький ФК "Олімпік" буде грати домашні матчі чемпіонату на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського на постійній основі.