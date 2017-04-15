Донецьке дербі у Києві: поліція посилить заходи безпеки під час футбольного матчу

Поліція Києва посилить заходи безпеки під час футбольного матчу чемпіонату України між командами прем'єр-ліги «Олімпік» (Донецьк) – «Шахтар» (Донецьк), що відбудеться сьогодні на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Згідно з повідомленням, охорону громадського порядку під час спортивного заходу забезпечуватимуть близько 170 працівників структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Києві та військовослужбовців Національної гвардії України.

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Посилені наряди поліції нестимуть службу на прилеглих до стадіону територіях, зупинках громадського транспорту та у метрополітені. Співробітники патрульної поліції регулюватимуть дорожній рух на вулицях, наближених до спортивної арени.

Київські правоохоронці закликають уболівальників дотримуватися встановлених правил поведінки та сприяти працівникам поліції у виконанні їх функцій щодо охорони правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, донецький ФК "Олімпік" буде грати домашні матчі чемпіонату на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського на постійній основі.