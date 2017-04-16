В Одесі відтворили Хресний шлях Ісуса на Голгофу (фоторепортаж)
11:55, 16 квітня 2017Суспільство
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Вперше міська влада дозволила провести цю виставу не на Молдаванці.
В центрі Одеси у страсну суботу, 15 квітня, відбулося костюмоване дійство – реконструкція хресної ходи Ісуса на Голгофу. У вуличній виставі, що відтворює події двотисячолітньої давнини, взяли учать понад тисячу містян та акторів.
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Вперше міська влада дозволила провести цю виставу не на Молдаванці – а на центральній вулиці Дерибасівській. «Голгофа» розмістилась біля входу до Пасажу, а почалась хресна хода із Катерининської. Без побиття Ісуса камінням обійшлося, відзначають очевидці масштабного дійства.
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