В Одесі відтворили Хресний шлях Ісуса на Голгофу (фоторепортаж)

В центрі Одеси у страсну суботу, 15 квітня, відбулося костюмоване дійство – реконструкція хресної ходи Ісуса на Голгофу. У вуличній виставі, що відтворює події двотисячолітньої давнини, взяли учать понад тисячу містян та акторів.

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Вперше міська влада дозволила провести цю виставу не на Молдаванці – а на центральній вулиці Дерибасівській. «Голгофа» розмістилась біля входу до Пасажу, а почалась хресна хода із Катерининської. Без побиття Ісуса камінням обійшлося, відзначають очевидці масштабного дійства.